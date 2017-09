Mariana Weickert anuncia gravidez de seu primeiro filho

A apresentadora Mariana Weickert postou um foto no Instagram neste domingo, 3, compartilhando a notícia de que está grávida. O primeiro filho da atriz é fruto do casamento com o empresário Arthur Ferraz Falk.

“Radiante em compartilhar este que é o momento mais feliz da minha vida. Eu e meu marido transbordamos alegria, gratidão e amor: estamos grávidos”, escreveu a apresentadora do programa “SOS – Salvem o Salão”, do canal GNT, no post.

Na foto, Mariana aparece já com um pouco de barriga, o que indica que a notícia da gravidez não é tão novidade para o casal. Antes de ir para o GNT, a apresentadora estava no programa “A Liga”, da Band, e fez carreira como modelo.