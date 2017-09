Anitta (foto) prometeu um clipe novo por mês e já no terceiro dia de setembro começou a cumprir. Neste domingo, 3, a cantora lançou a música Will I See You, sua primeira canção em inglês.

A música é uma parceiria com Poo Bear, produtor que trabalha com Justin Bieber. Anitta a define como uma “bossa nova em inglês”, apesar de revelar durante a coletiva de imprensa que o produtor não conhecia o estilo quando criou a música. E pelo jeito a cantora ficou bastante feliz com o resultado. “Uma equipe genial que fez acontecer algo exatamente do jeito que eu esperava e desejava. Poo é um grande amigo e um profissional completo. Estar ao lado dele, sem dúvida, foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira até agora”, disse.

Enquanto muitos esperavam que o lançamento do mês fosse Vai Malandra, com clipe gravado no Vidigal, a cantora produziu em segredo o clipe de Will I See You em um casarão em São Paulo.

“Essa nova música abre espaço para que Anitta possa mostrar a artista que realmente é, e o clipe não poderia fugir disso. Desde o começo do processo ela tinha uma visão muito clara do que queria e sabia que esse clipe tinha que ser algo diferente e especial, algo bem mais poético”, comenta o diretor Manuel Nogueira.

Ainda hoje, a artista segue viagem para continuar divulgando a música pelo País. O lançamento será em lojas da marca C&A, anunciadas sempre pelas redes sociais de Anitta.

Parcerias

Ainda na coletiva, a cantora revelou que já tem sete feats garantidos para os próximos lançamentos. Um dos destaques é Micael Borges, primeiro artista a ser agenciado por Anitta. J Balvin, que tem um feat de Ginza com a cantora também está garantido.

Anitta acabou com a esperança de muitos ao avisar que não tem nova parceria prevista com Simone e Simaria. Mas ainda há possibilidade de trabalhar com DJ Alok, um feat bastante aguardado pelos fãs.