São Caetano e Água Santa jogaram nesta quarta-feira (30/08), no estádio Inamar, em Diadema, pela 11ª rodada da primeira fase da Copa Paulista. O empate não foi bom para as equipes. O São Caetano, que agora possui 22 pontos, perdeu a liderança do grupo para a Portuguesa com 23 pontos. Já o Água Santa perde a chance de terminar a rodada no G4, já que fica com 16 pontos, mesma quantidade que o Nacional, só que na quinta colocação, uma atrás do rival.

O jogo

Fazendo valer a vantagem de jogar em casa, o Netuno iniciou melhor a partida. Após exigir boas defesas de Paes, o time de Diadema inaugurou o placar aos 13 minutos com Luan.

Em lance construído pelo lado direito do campo, o atacante bateu cruzado. A bola desviou na defesa e morreu no fundo das redes do Azulão.

Na sequência o São Caetano se acertou em campo e passou a criar as principais oportunidades. A recompensa veio aos 42 minutos, quando Ermínio foi derrubado dentro da grande área e o árbitro anotou a penalidade.

Artilheiro do Azulão na Copa Paulista, o atacante cobrou com categoria e deixou tudo igual. Esse foi o nono gol do atacante no campeonato, e o 23º marcado com a camisa do Pequeno Gigante.

O segundo tempo iniciou como acabou o primeiro, e teve o São Caetano mais próximo de ampliar.

Aos três minutos, Alex Reinaldo cobrou falta de longe e a bola explodiu no travessão. Carlão, com arremates de fora da área, também levou perigo para o gol do Água Santa, mas não conseguiu virar o placar a favor do time azulino.

Próximo jogo

Na rodada seguinte da Copa Paulista o São Caetano volta a jogar na condição de mandante. Sábado (2), o Azulão enfrenta a Portuguesa, às 16h, no Anacleto Campanella. Já o Água Santa recebe no estádio Inamar o Taubaté no próximo sábado, às 15h.

Ficha técnica:

Local: Inamar, em Diadema;

Arbitragem: Thiago Lourenço

Auxiliares: Enderson Emanoel Turbiani e José Lucas Candido Souza

Água Santa: Erivelton; Genilson(Igor), Luizão, Cícero e Paulo Henrique; Ronaldo, Matteus, Luan(Bill) e Romarinho; Gabriel Duarte e Rafael Martins(Anderson Bartola).

Técnico: Jorginho

São Caetano: Paes; Alex Reinaldo, Sandoval, Eduardo Luiz(Junior Alves) e Bruno Recife; Esley(Daniel Bueno), Régis, Paulinho Santos e Daniel Costa; Carlão e Ermínio(Elias)

Técnico: Luís Carlos Martins

Gols: Luan, aos 13’ do 1º(Água Santa), Ermínio, aos 42’ do 1º(São Caetano)