Após receber a visita do governador Geraldo Alckmin (PSDB), na última segunda-feira (28), em sua casa, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), desconversou sobre uma possível conversa sobre seu nome para disputa do Palácio dos Bandeirantes, no próximo ano. Ao RDtv o tucano afirmou que o simples fato de seu nome ser colocado para o pleito demonstra o “prestígio” do município.

“Ano ímpar não é ano para falar de campanha (eleitoral), e sim ano par. Mas agradeço por ter o nome lembrado (para disputar o cargo de governador), isso demonstra o prestígio de São Bernardo”, disse Morando que confirmou a informação de que conversou com Alckmin sobre o cenário político e considera que o PSDB vai lançar futuramente um programa de governo que possa combater a crise.

O nome de Orlando Morando para a disputa do comando do Estado já foi avaliado em algumas pesquisas. Outros nomes do tucanato também são visados como o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, o prefeito paulistano, João Doria e a até o ex-governador José Serra. Por outro lado, existe um compromisso de Alckmin com o vice-governador, Márcio França (PSB), para apoiá-lo nas eleições de outubro.

Inclusive, França vem deixando bem claro aos seus interlocutores que não abrirá mão de uma candidatura. Enquanto isso, Alckmin tenta acalmar os ânimos, pois sabe que caso França consiga o apoio dos tucanos em sua empreitada eleitoral, fatalmente o atual governador paulista terá o apoio socialista para sua campanha à presidência da república.

No mais, o chefe do Executivo de São Bernardo conversou com o líder do Governo Paulista sobre novos investimentos no município, principalmente na área econômica. Entre os projetos que viraram alvo do governo de Orlando Morando está uma linha de financiamento a partir do programa “Desenvolve São Paulo” (Agência de Desenvolvimento Paulista), que visa criar uma modalidade de crédito rápido para desburocratizar o acesso de empresas de pequeno porte ao capital de giro.

“Recebemos notícias boas, de que houve um aquecimento na economia do Estado, então com uma economia aquecida vai ser bom para as cidades do ABC. Estamos vendo uma luz no fim desse túnel”, disse o prefeito são-bernardense. Ainda não se sabe se haverá uma nova reunião para tratar do assunto referente ao programa do Governo Paulista.