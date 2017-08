Nesta quarta-feira (30/08), é lembrado o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença é caracterizada por uma reação inflamatória na qual as bainhas de mielina são agredidas pelo sistema imunológico, o que compromete a função do sistema nervoso. A EUROIMMUN, que se instala em São Caetano ainda este ano, listou alguns sintomas que podem ser um alerta para o desenvolvimento da doença.

Entre eles estão:

Visão Turva Alterações no controle de urina Fraqueza Entorpecimento ou formigamento nas pernas ou de um lado do corpo Visão dupla ou perda visual prolongada Desequilíbrio Tremor Descontrole dos esfíncteres

A doença pode se manifestar através de qualquer sintoma neurológico, e frequentemente evolui com a perda de capacidades físicas e cognitivas. Por isso, para a Academia Brasileira de Neurologia, o diagnóstico diferencial como conduta clínica é mais importante, e deve preceder a confirmação da doença. Outras doenças tem sintomas semelhantes à esclerose, como as doenças desmielinizantes, neuromielite óptica, síndromes paraneoplásicas, vasculites sistêmicas, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjöegren, síndrome do anticorpo anticardiolipina, dentre outras.