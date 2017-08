São Paulo Fashion Week terá exposição de fotos de refugiados

Questões sociais como racismo, feminismo e identidade de gênero estão cada vez mais em alta na São Paulo Fashion Week. Na 44ª edição do evento, que ocorre entre os dias 27 e 31 de agosto, na Fundação Bienal, a pauta dos refugiados será abordada com uma exposição de fotos, que ficará no stand da TNT Energy Drink, no corredor do evento.

A mostra ‘Meu Mundo Resiste Aqui’ retrata os desafios enfrentados por quem chega em um novo país. Imigrantes da Síria, Haiti, Moçambique, Congo, Damasco e Marrocos fizeram imagens que mostram sua rotina, moradia, família e costumes. São 100 fotos, exibidas dentro de malas, que simbolizam a vinda deles ao Brasil.

Vídeos em que os autores explicam suas fotos e falaram sobre deixar a terra natal também fazem parte da exposição. A curadoria do projeto é da agência criativa Pirô de Imagem, que distribuiu câmeras fotográficas aos refugiados e converteu o material para a mostra.