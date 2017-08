Estão abertas as inscrições para 15ª Meia Maratona de São Bernardo. A prova contará com três tipos de percurso: 5km (para corrida e caminhada), 10km (corrida) e 21km (corrida). A largada para todos os participantes será em 1º de outubro, às 7h30, na avenida Kennedy, 1155, em frente ao Ginásio Poliesportivo. As inscrições podem ser feitas pelos sites: www.ticketagora.com.br ou www.ativo.com.