Em agosto e setembro, o Sesc São Caetano realiza o projeto Mulheres que Leem Mulheres, série de ações que incentivam a reflexão sobre o que escritoras, poetas, compositoras e pensadoras têm semeado no campo da palavra, sobre a curadoria de Penélope Martins. Exibição de poesias, oficinas de vídeo, leituras, contação de histórias e sarau estão na programação do projeto literário.

Poeta e narradora de histórias, Penélope Martins começou a desenvolver projetos para letramento com oralidade em 2006 e mantém no ar blogs que compartilham conteúdo literário. Penélope também é interlocutora em oficinas da narrativa em projetos de longa duração para crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiências intelectuais. Entre os livros publicados estão Poemas do Jardim e Quintalzinho. A programação, que tem classificação livre, é gratuita e está disponível no site do Sesc – sescsp.org.br. Telefone 4223-8800.