Boa Vista SCPC: demanda por crédito do consumidor subiu 1,3% em julho ante junho

A demanda por crédito do consumidor subiu 1,3% em julho em relação a junho, com ajuste sazonal, informou nesta quinta-feira, 24, a Boa Vista SCPC. Frente a julho de 2016, a demanda, contudo, teve retração de 4,3% e houve queda de 5,7% nos últimos 12 meses, o que representa uma desaceleração de 0,6 ponto porcentual ante o recuo do período finalizado em junho.

Na margem, o crescimento da demanda do consumidor por crédito foi determinado pelo segmento não financeiro (5,5%), enquanto as instituições financeiras registraram recuo de 4,5%.

Em análise divulgada em nota, a Boa Vista SCPC afirma que os resultados ainda mostram um indicador fragilizado, mas que gradualmente retorna a um território mais neutro. A perspectiva é que, com a queda da inflação e da taxa Selic e ainda a retomada da atividade econômica, a demanda por crédito suba de forma mais consistente nos próximos meses.

“Com a retomada da atividade econômica, a propensão ao consumo também inicia um movimento de recuperação, colaborando para um aumento da demanda por crédito por parte dos consumidores. Ademais, com as recentes melhorias nas perspectivas de juros e inflação, espera-se para os próximos meses retomada mais consistente do indicador, que deverá atingir níveis positivos até o primeiro trimestre de 2018”, avalia a entidade.