‘Justin Bieber do Vidigal’ irá desfilar no SPFW

Pietro Baltazar participou das gravações do próximo clipe de Anitta, gravado no último domingo, 20, no Morro do Vidigal, zona sul do Rio, e chamou atenção no Instagram da cantora. Durante a tarde, Anitta postou alguns stories em seu perfil que mostravam o modelo no backstage e, inclusive, brincou: “Olha o Justin Bieber do Vidigal, gente. Estou chocada com o Justin Bieber do Vidigal que arrumaram para o clipe”.

Desde então, as redes sociais de Pietro bombaram e ele já conta mais de 135 mil seguidores em seu perfil do Instagram. “No começo fiquei meio tímido, mas a Anitta tem um carisma incrível que deu espaço para eu ficar à vontade”, disse ele sobre estar ao lado da estrela.

O modelo, de 19 anos, nasceu na Bahia e hoje mora no Morro do Vidigal. Representado pela Way Models, agência de modelos de Alessandra Ambrósio e Carol Trentini, Pietro fez a sua estreia nas passarelas em grande estilo, durante o último desfile da grife Balmain.

O modelo foi para a Semana de Moda de Paris com o pedido de exclusividade, para desfilar apenas para a marca de luxo. “Aproveitei muito essa experiência. Foi incrível!”, conta. Agora, ele irá estrear em terras brasileiras durante a temporada do São Paulo Fashion Week que inicia neste sábado, 26.

E participará de dois desfiles de peso: “Estão rolando os castings ainda, mas já estou confirmado para À La Garçonne e João Pimenta”. Apesar de dividir que participaria de outros clipes, Pietro diz que o seu foco são as passarelas: “Estou seguindo na carreira de modelo agora, e estou muito contente com as oportunidades que estão surgindo”, disse.