Considerado centro de excelência e referência no ensino de Mecatrônica, a nova unidade do Senai Armando de Arruda Pereira, de São Caetano, na Rua Santo André, bairro Boa Vista, será inaugurada oficialmente nesta sexta (25). As novas instalações, em área de 15 mil m², está instalada em prédio de dois andares e conta com modernos equipamentos e tecnologia de ponta. Anteriormente a escola funcionava em área muito menor, de apenas 5 mil m², na região central.

A edificação, dividida em quatro blocos, está equipada com 36 laboratórios, 9 salas de aulas e 2 oficinas de práticas profissionais. O espaço também tem biblioteca com acervo técnico atualizado, quadra poliesportiva e auditório para 150 pessoas.

O Repórter Diário apurou que a ampliação também resultou em mais opções na grade de cursos oferecidos. Na antiga unidade, por exemplo, eram apenas dois de pós-graduação e agora são oito. Os primeiros equipamentos começaram a chegar no local em 2015, e em 2016 os alunos dos cursos foram transferidos para a nova unidade.

No setor superior funciona a Rede de Comunicação e Controle com quatro laboratórios, de automação, eletrônica e potência, máquinas elétricas e eletrônica analógica e digital. No mesmo piso está o espaço de programação de fabricantes de robôs dotado de laboratórios de robótica e integração e programação de projetos de softwares e hardwares.

Já o piso inferior é composto por salas de oficinas de manufaturas com máquinas CNC, células robotizadas para montagem de peças com conceitos da Indústria 4.0 e espaço com máquinas convencionais. O equipamento também disponibiliza ambientes de informática com laboratório de metrologia e mezanino com salas de aula convencionais e para desenho técnico. No piso inferior está situado espaço para CAD/CAM/CAE e ambiente de sala de realidade virtual.

Novidade

No dia da inauguração será apresentado o primeiro UpLab, espaço para o desenvolvimento de projetos e criação de “Startups”, respondendo a uma demanda mundial. Já o Demonstrador de Manufatura Avançada – Indústria 4.0 – está equipado com robôs, célula de soldagem, sensores, gravadores a laser e centros de usinagens. Ele se insere no conceito de “OpenLab”, que possibilita às empresas testar tecnologias e aos alunos aprender, na prática, a manufatura avançada.

Cursos

A nova unidade do Senai São Caetano oferece os cursos Técnicos de Mecatrônica e Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Em nível superior, há oferta do curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial. Em pós-graduação, os cursos são nas áreas de Automação Industrial; Indústria 4.0; Robótica Integrada às células de Manufatura; Gestão de Projetos e da Produção; Projeto, Manufatura e Análise de Engenharia Auxiliados por Computador (CAD/CAM/CAE); e Eficiência Energética.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada abrangem as áreas tecnológicas da Metalmecânica, Eletroeletrônica, Automação, Segurança, Logística, Tecnologia da Informação, Gestão e Design.

Atualmente são 320 alunos nos cursos técnicos (160 em cada período manhã/tarde), outros 160 no curso superior de Tecnologia em Mecatrônica Industrial e ainda cerca de 130 alunos nos oito cursos de pós-graduação.