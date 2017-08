Polícia catalã diz que célula terrorista responsável por ataque foi neutralizada

O chefe da polícia da região da Catalunha, Josep Luis Trapero, disse nesta segunda-feira que a célula terrorista suspeita de realizar os ataques na última semana na Espanha foi neutralizada, após os 12 membros terem sido identificados.

Trapero fez a avaliação depois que dois de seus homens dispararam e mataram um suspeito nesta segunda-feira. De acordo com ele, quatro responsáveis pelos ataque que deixaram 15 mortos na Espanha estão presos.

Os outros oito estão mortos, de acordo com o chefe da polícia catalã. Cinco foram mortos a tiros pela polícia na cidade turística de Cambrils, enquanto outros dois foram mortos após a explosão de uma casa, um dia antes do ataque de Barcelona. Fonte: Associated Press.