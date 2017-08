Em uma iniciativa que busca difundir a música de câmara e formar novas plateias, o Sesc Santo André recebe, em 27 de agosto (sábado), às 12h, a formação de Trio de Metais e Piano da Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP). No repertório, obras de Eugène Bozza, Francis Poulenc e Gilson dos Santos. O concerto, que integra o projeto Cameratas, contará com as participações dos músicos Amarildo Nascimento (trompete), Vitor Ferreira (trompa), Carlos Freitas (trombone) e Talita Martins (piano).

Bacharel em trompete, Gilson dos Santos escreveu diversos arranjos para grupos deste instrumento durante o curso de graduação, mas foi em 2009 que compôs sua primeira peça para esta formação: Seventy Springs. Em 2016, obteve a primeira colocação no concurso Trombonanza, na categoria ensemble de trombones, com a peça Ijexá, para octeto de trombones. Já em 2017, obteve a primeira colocação em três categorias: composição para quarteto de euphones e tubas, e na categoria instrumento solo e piano, com uma peça para tuba e piano e na categoria de arranjador, para grande conjunto de “low brass” (instrumentos graves de metal).

Eugène Bozza (1905-1991) também foi um compositor produtivo. Embora fosse um violinista treinado, compôs uma enorme quantidade de peças para sopros durante sua vida. Mudou-se para Paris e estudou música entre as duas grandes guerras mundiais. Durante este tempo, os estilos musicais na capital francesa estavam se afastando do romantismo e do impressionismo e seguindo para ideias de inteligência e ecletismo. Ideais de música afiadas, cortantes e sempre novas estão presentes em quase toda a obra de Bozza.

Um dos grandes melodistas do século 20, Francis Poulenc (1899 – 1963) foi, em grande parte, autodidata como compositor. No início da década de 1920, pertencia ao grupo de compositores de Paris, Les Six, que liderou o movimento neoclássico, rejeitando a emoção exagerada do romantismo. Após a morte de um amigo na década de 1930, Poulenc redescobriu sua fé católica romana e substituiu a natureza irônica do neoclassicismo por uma nova profundidade espiritual. A simplicidade transparente de grande parte de sua produção, particularmente sua música vocal e de câmara, o coloca ao lado dos melhores do século.

Repertório

Gilson dos Santos (Trio de Metais)

Turmalina

Eugène Bozza (Trompa e Piano)

Chant Lointain

Eugène Bozza (Trompete e Piano)

Rustiques

Eugène Bozza (Trombone e Piano)

Ballade

Francis Poulenc (Trio de Metais)

Sonata

Serviço

Quando: 27/8 (domingo, às 12h)

Onde: Teatro do Sesc Santo André – R. Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar, Santo André

Ingressos: R$ 17 (inteira), R$ 8,50 (aposentado, pessoa com 60 anos ou mais, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) e grátis para Credencial Plena (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes)