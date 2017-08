Após vitória expressiva (5 a 1) diante da Portuguesa Santista, o clima poderia ser de empolgação no vestiário do Azulão, afinal de contas, o time do ABC lidera de maneira isolada o Grupo 3 da Copa Paulista.

No entanto, essa euforia passa longe do treinador Luís Carlos Martins. Ao analisar o momento da equipe na competição, o comandante apontou que o São Caetano está no caminho certo, porém, muito ainda precisa ser feito.

“Em primeiro lugar precisamos pensar em classificar entre os quatro, depois vamos pensar na outra fase. Temos que focar no nosso atual momento. O campeonato é duro em todos os sentidos. Quero avançar na disputa, mas, para isso acontecer, precisamos melhorar”, disse Martins, que também fez questão de elogiar o desempenho dos seus comandados contra a Briosa. “ O grupo está de parabéns pelo jogo realizado. Este elenco é comprometido, pois respeita a camisa, o clube e a cidade”, contou.

Equilíbrio

Primeiro colocado na Chave 3 com 18 pontos conquistados, o São Caetano já abriu quatro de vantagem para o Santos. O Peixe é o primeiro clube fora da zona de classificação à segunda fase do campeonato.

E é justamente o confronto diante do time da Vila Belmiro – quando o Azulão conheceu a primeira derrota na Copa Paulista -, que Luís Carlos Martins utilizou de exemplo para analisar o equilíbrio existente na competição.

“Acho que contra o Santos tivemos desatenção nos gols, mas fizemos boa partida. Praticamente dominamos o jogo. No futebol é preciso estar concentrado em todos os momentos”, afirmou o treinador.

O Azulão volta a campo pela Copa Paulista no sábado (26/08). Data que enfrentará o Taubaté, às 16h, no Anacleto Campanella.