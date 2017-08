Britney Spears surpreende e canta ao vivo música de Bonnie Raitt

Bastante criticada pela mídia por abusar do playback em seus shows, Britney Spears resolveu dar a resposta mostrando sua voz durante um show da sua residência Piece Of Me, em Las Vegas, no final de semana.

A cantora fez uma versão de Something To Talk About, de Bonnie Raitt, para, como diz o título da música, dar algo para os seus críticos falarem.

“Sem a música e só com o microfone parece até ilegal”, ironizou a cantora, que falou sobre a pressão que sempre sofreu por parte da mídia em sua carreira. “Eu quis ter certeza de dar a esses filhos da p* algo para falar”, declarou antes de começar a cantar.