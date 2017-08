Cássio Cunha Lima: FHC sugeriu usar ‘presidencialismo de cooptação’ em vídeo

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) afirmou nesta sexta-feira, 18, que a propaganda nacional do partido veiculada ontem, em cadeia nacional, passou pelo crivo do ex-presidente da República e presidente honorário da legenda, Fernando Henrique Cardoso.

Ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, Cássio contou que o uso da expressão “presidencialismo de cooptação”, considerada uma das mais polêmicas, foi ideia de FHC. “A expressão cooptação foi uma sugestão do próprio FHC. Ia ser coalizão e ele sugeriu cooptação”, afirmou o senador.

Sob o comando do presidente interino da legenda, Tasso Jereissati (CE), o vídeo de dez minutos do PSDB faz críticas indiretas ao governo do presidente Michel Temer e uma espécie de mea culpa. Após a divulgação do programa partidário, no entanto, alguns tucanos ficaram insatisfeitos com o conteúdo da peça e passaram a defender nos bastidores a destituição de Tasso do cargo de vice-presidente.

“Isso não faz o menor sentido, porque, se vai substituir o presidente do partido, tem que substituir também o presidente honorário, já que o vídeo passou pelo crivo do presidente FHC”, declarou Cássio.

Ele descarta uma eventual substituição de Tasso na presidência. “Tasso foi escolhido por uma reunião da Executiva e tem legitimidade para tomar esse tipo de decisão. Além disso, a crítica que foi feita é pertinente. Temos presidencialismo de cooptação e não é de hoje”, defendeu.

Para o senador tucano, o vídeo trata da “crise genérica ao sistema político brasileiro”, “sem agredir ninguém e de maneira respeitosa”. “Não há razão para essa queixa (sobre o programa)”, defendeu o parlamentar.

Cássio considera que, embora o vídeo tenha sido alvo de críticas internamente, o programa teve avaliação positiva por parte da população. “O programa foi feito para público externo. Só o fato do vídeo ser assunto mostra como a linha do programa foi acertada. Se fosse um programa água com açúcar, com mais do mesmo, não teria tido tanta repercussão.”