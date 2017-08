O distanciamento entre as noções de ética e felicidade na filosofia é a pauta da edição de agosto do “Sempre um Papo”. O escritor e filósofo Vladimir Safatle estará no projeto para um debate gratuito no Sesc Santo André, na quarta-feira (23/08), às 20h.

A conversa discute como, a partir do século 19, a filosofia moral abandonou a ideia defendida desde a época de Aristóteles, de que uma vida feliz só seria possível se o indivíduo seguisse rigidamente os preceitos éticos da virtude. O convidado explica o que esse rompimento significa para a ação ética no atual contexto histórico.

Outro tópico do bate-papo é o sentido da política no mundo contemporâneo, tema do último livro de Safatle, O Circuito dos Afetos, lançado pela editora Autêntica no começo de 2016. A obra procura criar reflexões sobre os novos paradigmas políticos do cenário atual, em que tanto o capitalismo como as utopias de esquerda caíram em descrédito.

A partir da teoria dos afetos, o livro investiga as novas dinâmicas da ação social e da desconstituição de identidades individuais e/ou coletivas. Ou seja, a filosofia contemporânea adota uma perspectiva em que o indivíduo emprega seus afetos, interesses e estruturas identitárias para racionalizar suas ações sociais.