O Centro Universitário Fundação Santo André realizará, de 21 a 26 de agosto, no Auditório da FAFIL, uma semana de atividades culturais com tema Psicologia e Violências na Contemporaneidade. As atividades fazem parte da Semana da Psicologia 2017.

Planejada numa comissão de docentes e alunos do curso de Psicologia da FSA, o evento contará com conferência, palestras, mesas-redondas, debates, minicursos, sarau científico cultural e apresentação de pôsteres com trabalhos de iniciação científica, realizados no período matutino e noturno. Também será realizada a Campanha Psicologia Solidária, em apoio à Instituições de Atenção a Idosos.

Clique aqui para acessar a programação do evento.

Serviço

Endereço: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales, Santo André.