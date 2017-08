Caixa e lojistas fecham acordo que contempla R$ 1 bi para impulsionar setor

A Caixa Econômica Federal e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) assinam nesta quinta-feira, 17, acordo de cooperação que envolve R$ 1 bilhão em recursos. O programa, batizado de “Avança Varejo”, contempla linhas de capital de giro, crédito rotativo, de investimento e financiamento, com prazos mais alongados e taxas de juros diferenciadas a empresas do segmento.

A expectativa é de que o acordo favoreça cerca de 450 mil lojistas associados à CNDL, com mais de um milhão de estabelecimentos comerciais de pequeno, médio e grande porte no Brasil. Essas empresas terão acesso, por meio do convênio firmado, a linhas para o financiamento de ônibus, caminhões, máquinas e equipamentos novos, aquisição de softwares e serviços correlatos no mercado interno, além de investimento em inovações.

“A Caixa quer estimular, por meio dessa parceria, o crescimento econômico do setor, que é extremamente importante e decisivo para a economia do país”, avalia o gerente nacional de estratégia de clientes da Caixa, Daniel José Ferraz dos Santos, em nota à imprensa.

O presidente da CNDL, Honório Pinheiro, diz que a iniciativa é fundamental para incentivar as atividades do setor, que é grande empregador do país. “Com a parceria, damos mais um passo para a retomada do crescimento econômico e recuperação de empregos”, acrescenta.