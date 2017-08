O Instituto Mauá de Tecnologia está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação em seus campi de São Paulo e de São Caetano até setembro.

Os cursos disponíveis para inscrições são: Gestão de Projetos, focado em práticas de projetos por meio de ferramentas e técnicas avançadas; Diversidade e Inclusão, curso pioneiro no Brasil criado de acordo com a abordagem do Design Thinking, com metodologia de ensino centrada no ser humano e com técnicas de aprendizado com foco prático e discussão de problemas reais; e Engenharia Automotiva, que possibilita ao aluno desenvolver conhecimentos com profundidade no cenário automotivo globalizado.

Os candidatos interessados deverão ser graduados e a seleção dos participantes será feita mediante análise curricular e entrevista.

Para mais informações, ligar no telefone 4239-3401, de segunda a sexta-feira, das 11h às 22h, ou pelo e-mail posgraduacao@maua.br.