Empresário diz que Gilberto não deverá renovar contrato com o São Paulo

Artilheiro do clube na temporada, mas pouco aproveitado no time titular. A situação do atacante Gilberto no São Paulo é o principal motivo do impasse sobre a renovação de seu contrato com o clube. A novela ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, quando o empresário do atleta, Sandro Zardo, disse que Gilberto não deverá permanecer no São Paulo no ano que vem.

“A partir de 31 de dezembro, é muito provável que ele não fique”, afirmou o empresário em entrevista ao Fox Sports. “A decisão é dele e foi passada diretamente para a diretoria”, acrescentou.

Na última terça, representantes do atleta e da diretoria do São Paulo se reuniram pela primeira vez para debater a situação, mas a negociação avançou pouco. “A vida segue do jeito que está”, resumiu o diretor executivo de futebol do clube, Vinicius Pinotti, aos jornalistas no CT da Barra Funda, nesta quarta. O atual vínculo vai até o final do ano e, até lá, oficialmente, a permanência do jogador no time do Morumbi nas próximas temporadas segue indefinida.

Gilberto gostaria de ser mais aproveitado entre os titulares da equipe de Dorival Junior. Desde que o novo técnico chegou, o atacante não começou jogando em nenhuma oportunidade. Para o jogo contra o Avaí, no próximo final de semana, Gilberto é o favorito para substituir Lucas Pratto, que cumprirá suspensão automática. Porém, não participou dos treinos de terça e quarta-feira por causa de dores no joelho esquerdo.

Caso continue tendo pouco espaço com Dorival, a tendência é que Gilberto procure um novo time para defender a partir de janeiro. O atacante já vem sendo sondado por equipes do Brasil e do Oriente Médio. O atacante é o artilheiro do São Paulo na temporada ao lado de Lucas Pratto, ambos com 12 gols marcados.

Depois da vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2 no último domingo, Gilberto demonstrou impaciência com a situação. “Eu falei várias vezes que queria continuar no São Paulo, não preciso nem falar mais isso. Agora precisamos sentar e ter uma conversa definitiva”, disse.