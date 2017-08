Indústria de São Paulo fecha 2 mil vagas de trabalho em julho, revela Fiesp

A indústria paulista fechou 2 mil postos de trabalho no mês passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 16, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em relação a junho, o desempenho significou uma queda de 0,1% no nível de emprego da indústria de transformação do Estado na série com ajuste sazonal.

Apesar disso, o setor ainda acumula saldo positivo de contratações no acumulado do ano, com 8 mil postos criados nos sete primeiros meses, o melhor resultado desde 2013.

A entidade avalia que o resultado do mês passado mostrou estabilidade do mercado de trabalho, o que pode ser lido como algo positivo a um setor que vinha de quedas sucessivas.

“Alguns setores, como máquinas e equipamentos, produtos de borracha e veículos automotores surpreenderam com contratações, influenciados pelas exportações, que têm ganhado fôlego”, destacou Paulo Francini, diretor titular do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Fiesp (Depecon), responsável pela pesquisa.

O levantamento mostra que metade dos 22 setores monitorados fechou vagas no mês passado, com destaque à indústria de produtos alimentícios, que eliminou 2,1 mil postos. Na sequência, as fábricas de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, fecharam 1,6 mil vagas, enquanto o setor de couro e calçados eliminou 1,1 mil postos.

Houve estabilidade em dois setores e nove contrataram em julho. O grupo que mostrou saldo positivo é puxado pela indústria de máquinas e equipamentos, que abriu 1,4 mil vagas, seguida pelos setores de produtos de borracha e de material plástico e de veículos automotores, reboque e carrocerias, com abertura de 1,1 mil postos em cada um.