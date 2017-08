Em Pega Pega nesta semana, Luíza (Camila Queiroz) e Sandra Helena (Nanda Costa) acabam se esbarrando pelo Carioca Palace, e a ex-camareira faz questão de cumprimentar a princesinha do hotel.

Luíza discute com Sandra Helena e escuta a provocação: “O Eric confirmou?! Ele disse se gostou?”. Luíza logo responde: “você tá brincando com o perigo, Sandra Helena. Eu acabo com você”.

“É o quê? Vai me bater? Ah, claro que não, né? A dondoquinha não vai querer quebrar a unha”, debocha Sandroca.

Luíza dá um tapa em Sandra Helena e as duas começam a rolar no gramado do hotel.