A expectativa de um aumento de visitas ao site e de compras pela internet durante a Black Friday fez a Via Varejo, rede dona das Casas Bahia e do Pontofrio, elevar em 30% a capacidade de sua infraestrutura tecnológica este ano. O diretor de TI da empresa, Julio Duram, afirma que o investimento foi feito para suportar a esperada concentração de clientes a partir da madrugada da quinta-feira que antecede o principal evento promocional do e-commerce, no dia 24 de novembro.

A Via Varejo iniciou este ano um processo de integração de suas lojas físicas com a internet. Uma das apostas da companhia tem sido a modalidade em que o cliente retira o produto comprado online numa loja física. “A retirada em loja tende a continuar crescendo na Black Friday e o desafio da data é o volume”, diz Duram. “Temos que estar preparados para suportar esse tráfego maior de clientes tanto no site como nas lojas.”

Na operação Black Friday a empresa irá contar com parceiros tecnológicos presentes em sua sede e deve promover contratações pontuais para a data. Somando o quadro de colaboradores e prestadores de serviço são 1,5 mil pessoas envolvidas somente no setor de tecnologia durante as 48 horas de evento.

A mobilização de uma quantidade adicional de trabalhadores pode durar ainda mais dez dias após a conclusão da Black Friday, conforme comenta o executivo. A companhia mantém uma estrutura especial por mais cerca de 10 dias após as vendas para realizar as entregas.