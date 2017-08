O PSB Mauá reelegeu Israel Aleixo de Melo como presidente do diretório municipal, em congresso realizado no último sábado (12/08), na Câmara do município. O partido do prefeito da cidade, Atila Jacomussi, apresentou também planos de crescimento e fortalecimento político.

“O PSB Mauá está em pleno crescimento, iniciamos uma campanha de filiação partidária e estamos organizando um fortalecimento político, com atividades propositivas e contribuição para o desenvolvimento da cidade. Nossa reeleição à frente do partido nos dá confiança e a certeza de que estamos fazendo um grande trabalho na cidade”, afirmou Israel, que é o atual superintendente da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá).

O diretório do PSB Mauá ficou com a seguinte formação: presidente Israel, 1º vice-presidente David Ramalho, 2º vice-presidente Andreia Rios, secretária-geral Mariza Scapinelli, 1º secretário José Afonso madeira, 2º secretário Edson do Prado, secretário de formação política Diniz Lopes, secretário de Políticas Públicas Márcio de Souza e o prefeito Atila Jacomussi no posto de secretário de organização.

Convite

Presidente da Câmara, o vereador Admir Jacomussi recebeu de Israel um convite público para se filiar ao PSB. “O vereador Jacomussi é o mais experiente da cidade, esteve presente nos principais momentos da história da nossa cidade. Tê-lo nos quadros do PSB seria um grande ganho para o partido e, com certeza, contribuiria para o nosso crescimento político”, afirmou o dirigente.