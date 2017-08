O Grupo Comercial Zaragoza, que detém o Spani Atacadista, inaugura nesta terça-feira (15), em Diadema (avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2365), a segunda loja na região. Uma terceira unidade está a caminho e será também em Mauá, onde a rede já abriu loja no dia 1º de agosto, na avenida Barão de Mauá, 2005, Jardim Nóbrega. Em cada loja o grupo destina R$ 12 milhões e a criação de 160 vagas de emprego.

A chegada à região faz parte do plano de expansão da bandeira Spani, que até 2016 tinha 16 lojas no Interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2017, o grupo, que possui ainda quatro lojas de varejo do Villarreal Supermercados, tem meta de crescer 35% com abertura de mais 14 unidades na Grande São Paulo e Interior. A companhia está em forte ritmo de crescimento. Em 2016 faturou R$ 1,9 bilhão, volume 10% superior a 2015, e este ano prevê fechar com R$ 2,6 milhões no caixa, com a criação de mais 15 lojas.

O carro-chefe do resultado são as vendas no atacarejo, modelo fortemente praticado pelo Spani e que combina as vendas no atacado e varejo. “Elas respondem por 70% dos negócios”, conta Flávio Almeida, diretor comercial do Saragoza, ao ressaltar que o ABC está muito favorável ao atacarejo. A concorrência não é forte, existe grande disposição do pequeno varejo em abastecer com volume e o número de hipermercados não é tão elevado. “As pesquisas mostraram até mais condições interessantes que essas, além disso o atacarejo está bem aceito pelo consumidor que, pressionado pela crise econômica, tem procurado cada vez mais comprar produtos com melhor preço ”, comenta.

No sistema atacarejo são atendidos o pequeno varejista e o consumidor final. A principal diferença em relação ao atacado convencional é a possibilidade de se realizar compras de produtos fracionados. Outra diferença é que o consumidor final pode comprar ao mesmo preço do pequeno varejo. O Spani também atua com conceitos de self-service (autosserviço) e cash & carry (pague e leve). “As nossas lojas têm preços competitivos para o pequeno varejista e são agradáveis para o consumidor final”, ressalta.

O executivo diz que o modelo de vendas tem agradado muito o consumidor e, no caso do Spani Atacadista, o cliente encontra lojas mais organizadas, completas e com serviços eficiente, padrão que será entendido em toda a rede. Em Mauá e Diadema as unidades terão 2 mil m2 de área de vendas para disponibilização de aproximadamente 10 itens, fornecidos por cerca de 400 fornecedores.

Zaragoza é de Taubaté

Sediado em Taubaté, Interior de São Paulo, o Grupo Comercial Zaragoza iniciou as atividades em 2003. Prestes a comemorar 15 anos de fundação, mantém as lojas em cidades ligadas ao corredor da via Dutra nas cidades do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, além das regiões do Alto Tietê, Bragantina, Litoral Norte e capital paulista. Toda a operação logística do grupo é feita por meio do Centro de Distribuição que fica em Taubaté, região do Vale do Paraíba e está em um terreno de 140 mil m2, sendo 30 mil m2 de área de armazenagem com 15 docas de recebimento e 54 de expedição.