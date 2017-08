Ícaro Silva posta foto com o amigo Bernardo Mendes e fãs ‘shippam’

O ator Ícaro Silva, que se destacou e venceu a primeira temporada do “Show dos Famosos”, postou uma foto com o ator Bernardo Mendes, com quem contracenou em “Malhação” há quase dez anos. Os fãs elogiaram e começaram a “shippar’ os dois.

“O amor me passou a perna e eu pensei que fosse dança (Rômulo Pacheco)”, escreveu Ícaro na legenda. Nas postagens, internautas passaram a torcer por um romance entre os dois e houve até quem os parabenizasse – mas Ícaro esclareceu que a frase postada remete a um autor do qual eles gostam muito.

A foto causou nostalgia nos fãs, que comentaram “Rafa e Bodão”, em referência aos personagens que eles interpretavam. “Malhação nunca mais foi a mesma sem vocês. Oh, saudades”, comentou outra seguidora.