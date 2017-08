O estudante de fisioterapia Gilson Pagnoncelli, diademense de 27 anos que atualmente reside em Maceió-AL, foi diagnosticado em 2012 como portador de um câncer raro, um tumor maligno conhecido como adenocarcinoma, localizado no estômago. Notificado sobre uma metástase (migração do tumor por via sanguínea ou linfática de produtos patológicos) no esôfago e pulmão, Gilson precisa ir aos Estados Unidos para realizar um transplante multivisceral, que consiste na “troca” de vário órgãos com os de uma pessoa falecida.

Em prol do tratamento, familiares de Gilson movimentam as redes sociais para arrecadar R$ 200 mil, suficientes para as passagens aéreas, hospedagem, alimentação, tratamento, medicações etc. “Não posso perder a esperança, ter fé, ser mais forte que esta dor, pois sei que quando tudo isto acabar terei obtido a vitória’’, fala o paciente.

Para contribuir com doações, acesse o site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/forca-gui-o-cancer-um-dia-sera-apenas-um-signo.

Informações bancárias

Banco: Caixa Econômica Federal

Nome: Maria Eliete Costa Silva – CPF: 630.622.674-53

Agência: 2004 – Operação: 013

Conta Poupança: 14593-2

Ou

Banco: Banco do Brasil

Nome: Deise Sâmara da Silva – CPF: 046.488.134-05

Agência: 3057-0 – Conta Corrente: 41847-1