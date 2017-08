A Toyota do Brasil inaugurou na tarde de hoje (11/08), na planta de São Bernardo, o Centro de Visitas. Com novo espaço, a empresa acaba de firmar sua participação no programa de Turismo Industrial, que conta com mais 12 empresas da cidade. O prefeito Orlando Morando participou da cerimônia de inauguração ao lado do CEO para América Latina e Caribe e chairman da empresa no Brasil e Argentina, Steve St. Angelo, e do presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang. O ato também contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, do secretário-adjunto Fernando Martini, e da secretária de Educação, Suzana Dechechi, além de demais executivos da empresa.

Com 750 m², o espaço levará os visitantes a uma viagem pelo passado, presente e futuro da empresa, destacando as atividades mais importantes da Toyota no Brasil e no mundo. Com a inauguração do Centro de Visitas, a empresa conclui o projeto São Bernardo ReBorn, que investiu R$ 70 milhões na planta localizada na cidade. Só o Centro de Visitas recebeu o aporte de R$ 5 milhões. Este espaço será aberto ao público em janeiro de 2018.

“A Toyota continua acreditando em São Bernardo. Diferentemente de outras empresas que reduziram investimentos, ela mantém o compromisso de investir nesta planta. O Centro de Visitas cumpre exatamente o papel que nossa gestão está incentivando: o Turismo Industrial. A expectativa neste ano é o de receber mais de 3 mil visitantes internacionais. Para nós é uma alegria muito grande ter a Toyota nesse programa. Ao inaugurar um Centro de Visitas altamente tecnológico, neste mês de aniversário, a empresa nos presenteia com um importante legado”, afirmou o prefeito Orlando Morando.

Criado em 2013, o programa de Turismo Industrial é baseado em visitas monitoradas a empresas da cidade e visa promover o conhecimento sobre a estrutura das unidades, a forma de produzir e as tecnologias empregadas em cada processo produtivo. “A adesão da Toyota demonstra a relevância do programa, destacando a valorização de toda a cadeia produtiva da nossa cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami.

Investimentos da Toyota em São Bernardo

O CEO para América Latina e Caribe e chairman da empresa no Brasil e Argentina, Steve St. Angelo, lembrou durante a cerimônia dos outros investimentos feitos na planta de São Bernardo ao longo de dois anos. “Em 2015, trouxemos nossa sede administrativa e comercial e, em 2016, inauguramos o primeiro Centro de Pesquisa Aplicada da América Latina. Agora estamos abrindo nossa casa e nossa história à sociedade. Queremos que esta sede se integre à comunidade local, oferecendo um espaço aberto que celebra o passado, demonstra o presente e apresenta o futuro da Toyota no Brasil”, disse Angelo.