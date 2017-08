A semana política no ABC foi marcada pela conquista de investimentos em São Bernardo para a área de infraestrutura e a preparação para a votação da reforma política em São Caetano. Além disso, em Diadema, governistas conseguiram barrar pedidos da oposição, algo que também aconteceu em Santo André. Confira tudo isso no Rastilho, no RDtv. Apresentação de Carlos Carvalho, Gustavo Baena.

São Bernardo conquista quase R$ 400 milhões para infraestrutura

Em dois dias, o Senado aprovou a autorização para que a Prefeitura de São Bernardo conseguisse autorização para a formalização do contrato junto a Corporação Andina de Fomento (CAF) para investimentos nas áreas de mobilidade e drenagem. Serão investidos US$ 125 milhões (R$ 397 milhões) para a conclusão de obras do corredor leste-oeste e também do Centro Seco (túnel da rua Jurubatuba e piscinão do Paço). Em entrevista ao RDtv, o prefeito Orlando Morando (PSDB), afirmou que a retomada das obras acontecerá no próximo ano.

CPIs acabam esbarrando na Câmara de Diadema

A base aliada do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), demonstrou mais uma vez sua força no Legislativo. Durante a sessão da última quinta-feira (11), foram rejeitados o pedido para prorrogação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Esporte e também o relatório final da CPI da Educação. Além disso, também recebeu a negativa da maioria dos vereadores o pedido de impugnação da sessão ordinária de 6 de julho que culminou na aprovação da saída do município no Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Governistas de Santo André impedem convocação de secretária

A pretensão do vereador de Santo André, Willians Bezerra (PT), para convocar a secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias, para falar sobre o fechamento de sete unidades de saúde para reforma e revitalização, foi por água abaixo. A bancada do PSDB conseguiu esvaziar o plenário e assim impedir a votação da proposta.

Câmara de São Caetano vota reforma administrativa

Em duas sessões (uma ordinária e outra extraordinária), na próxima terça-feira (15), a Câmara de São Caetano vai votar o pacote de projetos do Executivo referente a reforma administrativa. Haverá mudanças nas secretarias, a extinção da FUMUSA (Fundação Municipal de Saúde) e mudanças no DAE (Departamento de Água e Esgoto). O que chama atenção é que no mesmo dia em que serão extintos cargos no Executivo, o Legislativo vai criar cargos. Também será votado o projeto de lei para a criação de três cargos na área de comunicação.

Atividades do Gamesp são retomadas no ABC

Em atividade no Paço de São Bernardo, na última terça-feira (8), foram retomadas as atividades do Gamesp (Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública). No mesmo dia, o prefeito de São Bernardo e presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Orlando Morando (PSDB), pediu ajuda do Estado para compra de viaturas, armas e de rádios comunicadores digitais.