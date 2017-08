Aprovação a Trump atinge nova mínima nos EUA, em 38%, segundo pesquisa da CNN

Seis meses após assumir a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump vê sua popularidade diminuir, segundo uma pesquisa da rede CNN. A aprovação do presidente recuou a 38% em agosto, segundo uma nova pesquisa da emissora, conduzida pelo instituto SSRS, enquanto 56% dos americanos desaprovam a condução do trabalho dele na Casa Branca. Em abril, a aprovação estava em 44% e a desaprovação, em 54%.

Além disso, três quartos dos eleitores consultados dizem que não podem confiar na maioria do que ouvem do Executivo. Quase a metade das pessoas (47%) desaprova fortemente a maneira como Trump conduz a presidência, enquanto 24% apenas dizem aprovar fortemente o desempenho do republicano.

Entre os republicanos, a aprovação recuou de 73% em fevereiro para 59% agora. Já entre os democratas a forte desaprovação ao presidente manteve-se por volta de 80% nessa pesquisa.

Para 43%, Trump pode trazer as mudanças que o país precisa, abaixo dos 48% de abril. Além disso, apenas 24% dizem que podem confiar em todo o que sai da comunicação do governo na Casa Branca, enquanto 30% dizem que “não confiam nada”. Mesmo entre republicanos, apenas cerca da metade dos consultados diz que confia na maior parte do que ouve da Casa Branca, segundo a CNN.

Para 52% dos eleitores consultados, as mensagens pelo Twitter de Trump não são eficientes para compartilhar a visão dele sobre questões importantes. Além disso, 72% avaliam que o político não tem enviado a mensagem certa para outros líderes mundiais.

A pesquisa foi realizada por telefone entre 3 e 6 de abril e tem margem de erro de 3,6 pontos porcentuais, segundo a emissora.