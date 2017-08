Os cinemas dos complexos Golden Square e Extra Anchieta, em São Bernardo, e o Grand Plaza Shopping, em Santo André, participam da nova temporada de descontos da Cinemark, com ingressos para filmes em 2D e 3D e entradas entre R$ 5 (meia) a R$ 12 (inteira).

O Grand Plaza e o Golden Square oferecem entradas mais baratas para as sessões de segunda-feira com a promoção Segunda Imperdível. Os ingressos das sessões 2D custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Já para as sessões em 3D, os valores são de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia). No Extra Anchieta, a promoção também vale para as terças-feiras no Barato de Cinema.

A programação completa dos cinemas pode ser consultada no site da Rede www.cinemark.com.br. As promoções são válidas por tempo indeterminado e apenas para os complexos Cinemark mencionados acima, exceto em feriados, salas XD, Prime e D-Box.

Serviço

Grand Plaza Shopping – Av. Industrial, 600 – Santo André

Golden Square – Av. Kennedy, 700 – São Bernardo do Campo

Ingressos – de segunda: Salas 2D – R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Salas 3D – R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)



Extra Anchieta – Rua Garcia Lorca, 301 – São Bernardo do Campo

Ingressos – segunda-feira e terça-feira: Salas 2D – R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Salas 3D – R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)