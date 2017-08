Após título nos EUA, Madison Keys sobe 4 posições e entra no Top 20 da WTA

Um dia depois de conquistar o título do Torneio de Stanford, a norte-americana Madison Keys subiu quatro posições no ranking mundial feminino do tênis, atualizado nesta segunda-feira da WTA, na qual passou a integrar o Top 20 ao assumir o 17º lugar.

Keys ficou com a taça no último domingo ao derrotar na decisão da competição a sua compatriota Coco Vandeweghe, que também galgou quatro postos na listagem nesta segunda e foi outra a ingressar no grupo das 20 mais bem colocadas ao saltar da condição de 24ª para a de 20ª tenista do mundo.

A ascensão das duas norte-americanas foi a principal novidade do Top 20 do ranking. Este grupo, por sinal, segue sendo liderado pela checa Karolina Pliskova, que disputará nesta semana, em Toronto, no Canadá, o seu primeiro torneio após ter assumido o posto de nova número 1 do mundo, no mês passado, logo após o fim da disputa de Wimbledon.

Após o Grand Slam encerrado em Londres, Pliskova ficou afastada das competições. E agora retorna às quadras visando ganhar embalo rumo ao US Open, Grand Slam que começa no próximo dia 28, em Nova York. Com 6.751 pontos, ela tem boa vantagem sobre a romena Simona Halep, que está com 5.830 e vai tentar se manter como vice-líder do ranking, condição que estará em jogo nesta semana, pois ela defenderá os pontos que conquistou no ano passado por ser a atual campeã do Torneio de Toronto.

Ex-número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber ocupa o terceiro lugar, com 5.626 pontos, e poderá assumir a segunda posição caso faça boa campanha no Canadá e a romena não consiga ir longe na condição de segunda cabeça de chave da competição realizada em quadras duras.

Campeã de Wimbledon no mês passado, a espanhola Garbiñe Muguruza se sustentou na quarta posição, com 5.175 pontos, e também é seguida de perto pela ucraniana Elina Svitolina, que tem 4.935 e ocupa o quinto lugar. Depois destas duas tenistas, o Top 10 é fechado em ordem por Caroline Wozniacki (DIN), Johanna Konta (GBR), Svetlana Kuznetsova (RUS), Venus Williams (EUA) e Agnieszka Radwanska (POL).

Beatriz Haddad Maia, única brasileira que faz parte do Top 100, se manteve na 77ª posição em que já figurava na semana passada, mas na próxima poderá cair algumas colocações, pois não jogará nenhuma competição nesta semana antes de fazer o seu retorno às quadras no Torneio de Cincinnati, marcado para começar na segunda-feira que vem, nos Estados Unidos.

As outras brasileiras mais bem ranqueadas desta listagem estão abaixo do Top 300. A melhor delas é Teliana Pereira, que subiu quatro postos e assumiu o 329º lugar, enquanto Paula Cristina Gonçalves despencou 58 e está na 365ª posição, caindo também para a condição de terceira tenista do Brasil.

Também ausente do Torneio de Toronto por motivo de lesão, Maria Sharapova voltou a subir no ranking ao saltar 22 pontos e passar a figurar como 149ª tenista do mundo. Após o longo período de afastamento causado pela suspensão por doping, a russa vem tendo a sua escalada rumo ao Top 100 atrapalhada por uma sequência de lesões que inviabilizaram a sua participação em um maior número de eventos da WTA e também ajudaram a provocar eliminações precoces de outros nos quais esteve presente.

Confira a classificação atualizada no ranking da WTA:

1) Karolina Pliskova (RCH), 6.751 pontos

2) Simona Halep (ROM), 5.830

3) Angelique Kerber (ALE), 5.626

4) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.175

5) Elina Svitolina (UCR), 4.935

6) Caroline Wozniacki (DIN), 4.860

7) Johanna Konta (GBR), 4.665

8) Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.410

9) Venus Williams (EUA), 4.052

10) Agnieszka Radwanska (POL), 3.940

11) Dominika Cibulkova (ESQ), 3.575

12) Jelena Ostapenko (LET), 3.495

13) Kristina Mladenovic (FRA), 3.155

14) Petra Kvitova (RCH), 3.130

15) Serena Williams (EUA), 2.810

16) Anastasija Sevastova (LET), 2.270

17) Madison Keys (EUA), 2.238

18) Elena Vesnina (RUS), 2.121

19) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.070

20) Coco Vandeweghe (EUA), 2.053

77) Beatriz Haddad Maia (BRA), 739