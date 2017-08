No episódio deste sábado (05/08), Agnaldo fica decepcionado com Sandra Helena, e Wanderley e prefere não escutar as explicações da namorada e do irmão. Timóteo exige mais dinheiro de Malagueta. Antônia passa o dia na festa de máscaras do Carioca Palace para observar o movimento do hotel. Sandra Helena decide ir à festa. Cíntia avisa a Sandra Helena que já existe um comentário sobre o rompimento dela com Agnaldo. Douglas avisa a Malagueta que ele não vai ser condecorado com suas fechaduras de ouro por causa de algumas queixas sobre sua conduta. Domênico pede a Canivete que fique de olho em Timóteo e descubra o paradeiro de Mônica. Canivete informa a Timóteo que a polícia está de olho nele. Eric convida Malagueta para trabalhar com ele na empresa. Pedrinho se veste de ladrão para participar da festa de máscaras do hotel. Agnaldo comunica a Sandra Helena que Dona Marieta faleceu. Eric descobre que a consulesa falsa era Sandra Helena.