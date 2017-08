O fim de semana será especial para os amantes da bola oval no ABC. Santo André receberá uma exposição e uma partida da São Paulo Football League (SPFL). Enquanto os fãs da modalidade poderão conhecer um pouco mais da liga estadual, os torcedores de Portuguesa e Corinthians podem torcer pelos seus times na final que será realizada no estádio Bruno José Daniel.

A exposição sobre a modalidade começou nesta quinta-feira (3) e terminará já nesta sexta-feira (4), no Atrium Shopping, em Santo André. O visitante poderá conhecer os uniformes dos times que disputam o torneio estadual, tirar fotos com os jogadores, pegar autógrafos, assistir à apresentação das Cheerleaders, ver fotos e vídeos. E de acordo com a promoção da Liga, as primeiras 100 pessoas que passarem pela exposição nesses dois dias ganham um ingresso para a final.

No domingo (6), Lusa Lions e Corinthians Steamrollers disputam partida válida pela final torneio estadual. A partida começa às 14h. Os ingressos custam R$ 15. Também serão vendidos bilhetes na modalidade combo. O combo com três ingressos custa R$ 40 e com cinco bilhetes, R$ 70.

O Lions está invicto no torneio. Venceu as quatro partidas da fase regular, garantindo não apenas a vaga direta na semifinal, mas também o melhor ataque (185 pontos marcados) e a melhor defesa (27 pontos sofridos). Na semi, a Lusa passou pelo São Paulo Storm por 31 a 0.

O Steamrollers liderou o Grupo B com três vitórias e uma derrota, também garantindo vaga direta na semi, onde enfrentou o Jundiaí Ocelots e venceu por 28 a 14, partida quem também foi disputada no Bruno José Daniel, no final de julho. Lembrando que o Corinthians é tetracampeão estadual e bicampeão nacional.

Duas equipes da região também participaram da Liga, ambos ficaram na primeira fase. O São Caetano Blue Birds não venceu na chave A, enquanto o Diadema Underdiamond conseguiu apenas uma vitória em quatro partidas disputadas.