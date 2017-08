Quando o assunto é inovação e tecnologia na região, o Instituto de Tecnologia de São Caetano (ITESCS) aparece como um braço importante para fomento do setor. Criado há 10 anos com o objeto de incentivar a cadeia e proporcionar um ambiente de negócios mais favorável, a entidade acredita que a tecnologia pode ser um novo viés de desenvolvimento. A informação foi dada pelo presidente do ITESCS, Benício Filho, ao RDtv, nesta terça-feira (2).

A implementação do Parque Tecnológico na região sempre foi uma bandeira defendida pelo instituto, que teve as ações ampliadas nos últimos anos. As discussões sobre o empreendimento avançaram recentemente e Santo André já tem a liberação de R$ 5 milhões do CMPU (Conselho Municipal de Políticas Urbanas) para sua implementação.

O instituto, sediado dentro da Universidade de São Caetano do Sul (USCS), conta com 55 associados, empresas na área de TI, e também mantém parceria com a comunidade acadêmica, entre elas a própria USCS, Instituto Mauá de Tecnologia, Universidade Metodista de São Paulo, Senai e Fatec.

“As universidades têm, além de um papel determinante, um olhar de querer mudar a realidade. E as unidades do ABC estão muito atentas a isso”, diz o presidente, ao acrescentar que a USCS desenvolve projeto diferenciado na área de empreendedorismo, bem como o birô de negócios que o Instituto Mauá oferece como oportunidade para o empresário que pretende se colocar como indústria 4.0 – termo que engloba algumas tecnologias para automação.

Dentro da ótica das ações desenvolvidas, o ITESCS também acompanha e participa de forma ativa do movimento de modernização da indústria, conceito que vem sendo chamado de 4.0. “É a inserção da tecnologia como diferencial do modelo do momento, que veio pra ficar”, afirma Benício.

A relação com o poder público local também é ponto destacado pelo instituto para o desenvolvimento das atividades. Na região, ele utiliza como exemplo São Caetano, que vem adotando conceitos para se tornar uma cidade digital. “É um município que por todo seu desenvolvimento e até por sua dimensão geográfica tem possibilidade ímpar de ter uma estrutura do que a gente pode chamar de smart city. Há alguns movimentos interessantíssimos e o ITESCS tem participado disso”, destaca

Startups

Outro trabalho importante que vem sendo realizado pelo ITESCS é o empenho para o fomento de startups com o objetivo de criar um ecossistema regional com a ação. Para isso, desenvolve trabalho permanente com as universidades para que desenvolvam programas de empreendedorismo e criação de incubadoras regionais, já que a entidade tem conseguido atrair investidores.

E dentro de universo do segmento de startups a entidade vem abrindo novos horizontes tanto em termos regionais, do País e até mesmo fora. Com isso, já tem programadas duas missões de trabalho internacionais, no Peru, no início de outubro, e Portugal, em novembro. O objetivo é buscar novas oportunidades para o setor.