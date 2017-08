A trajetória da Scania no Brasil, que completa 60 anos em 2017, será recordada no período de 4 e 27 de agosto, no Shopping Metrópole, em São Bernardo. Entre as atrações preparadas, será exibido um painel fotográfico e uma exposição de motores de caminhões. Além disso, o shopping contará com uma exposição de caminhões em miniaturas. Para as crianças, haverá atividades lúdicas, como uma cabine fotográfica que simula um caminhão de verdade, oficinas de pintura e paper toy.

“Para nós do Shopping Metrópole é um prazer receber uma exposição como essa no mês de aniversário da cidade. O evento é uma forma de contribuir com empresas como a Scania, que assim como nós, valoriza a memória histórica da cidade de São Bernardo do Campo”, diz, Fábio Deganutti, superintende do Shopping Metrópole.

“A jornada da Scania no Brasil contribuiu não só com o desenvolvimento da indústria nacional, mas também com o crescimento de São Bernardo. Por isso, nada melhor do que prestigiar a cidade que nos acolheu. Queremos aproximar ainda mais a empresa da comunidade local”, destaca Rogério Rezende, diretor de Assuntos Institucionais e Governamentais da Scania Latin America.

Serviço

Data: 4 a 27 de agosto de 2017

Horário: segunda-feira a sábado das 10 às 22h e aos domingos das 12 às 21h

Local: Shopping Metrópole – Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro – São Bernardo – Praça de Eventos e próximo à entrada José Versolato.