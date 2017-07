A primeira parte da partida de sábado terminou com a vitória do Nacional, porém, logo no início do segundo tempo, Daniel Costa deixou tudo igual e abriu o caminho para a virada do São Caetano. Ao final do duelo, vitória do Azulão por 2 a 1.

Responsável direto pela reação do Pequeno Gigante, o meia destacou a importância que o tento anotado no fim de semana teve pela manutenção da invencibilidade azulina.

“O Nacional veio fechado, com proposta de contra-ataque. Mas consegui marcar logo na volta do vestiário, e isso nos deu tranquilidade para virar o jogo. Foi um gol importante para o São Caetano e para mim também, pois foi o primeiro desde que retornei ao clube. Estou bastante feliz em ajudar a equipe”, declarou o armador.

Daniel Costa reforça o São Caetano depois de defender o Tubarão – por empréstimo -, no primeiro semestre. Pela equipe catarinense, o atual dono da camisa de número 10 do Azulão disputou 17 jogos e balançou a rede dos rivais em três oportunidades.

Juventus

No sábado (05/07), o Azulão volta a campo pela Copa Paulista para enfrentar o Moleque Travesso. Confronto que será realizado na Rua Javari, local este que é bem conhecido pelo meia.

“Já atuei pelo Juventus e sei que lá (Rua Javari) tem esse clima de alçapão. A torcida incentiva o time e faz com que o jogo fique gostoso de jogar. Acredito que o São Caetano possui condição de fazer grande exibição. Se impormos o ritmo apresentado nas três últimas partidas, podemos conseguir a vitória”, avaliou o armador.

Antes de chegar ao Anacleto Campanella, Daniel Costa teve grande destaque como atleta do Moleque Travesso. O meia teve participação crucial – no acesso conquistado na Série A-3 em 2015 – ao marcar 15 gols durante o estadual, números que o deixaram como segundo principal goleador do campeonato na época.