Eliana comemora alta hospitalar com primeira foto da barriga de grávida

Passando por uma gravidez complicada, a apresentadora Eliana comemorou o fato de ter recebido alta do hospital nesta segunda-feira, 31. “Com muita alegria e mais tranquilidade, pude fazer a minha primeira foto da barriga. Recebemos alta do hospital pela segunda vez. Obrigada senhor!”, comemorou a apresentadora em sua conta no Instagram.

Eliana ressaltou que continuará de repouso, mas que agora os riscos de complicação da gravidez são menores. A apresentadora também fez questão de agradecer o apoio dado pelos fãs e as orações feitas por uma boa chegada de sua filha, Manu.