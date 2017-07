Azulão vira em cima do Nacional por 3 a 2 e segue invicto na Copa Paulista

O São Caetano segue brigando ponto a ponto pela liderança do Grupo 3 da Copa Paulista. No estádio Anacleto Campanella, o Azulão venceu o Nacional por 2 a 1 e se aproximou da Portuguesa. Logo atrás vem o Água Santa, que derrotou a Portuguesa Santista por 1 a 0 e termina o sábado na terceira colocação.

O jogo

No primeiro tempo o time, o Azulão teve amplo domínio das ações ofensivas da partida, e chegou com perigo em diversas oportunidades. Uma das mais claras aconteceu aos 28 minutos, após cruzamento de Ferreira para Carlão, que finalizou e exigiu bela defesa do goleiro.

O visitante, por sua vez, teve mais sorte a abriu o placar aos 38. Bruno Xavier levou a melhor contra a defesa do Azulão, e chutou no canto esquerdo de Paes para marcar.

Virada no 2º tempo

Mais atento na segunda etapa, o São Caetano não deu tempo ao adversário e empatou logo no primeiro minuto. Carlão fez bela jogada e tocou para Daniel Costa, que arrematou com categoria.

Depois do empate, o Azulão pressionou muito o rival até que conquistou a virada. Aos 30 minutos, Léo Jaime cruzou da direita e Daniel Bueno marcou, de cabeça, o gol que garantiu o triunfo azulino.

Próxima rodada

O São Caetano enfrenta agora o Juventus pela sequência da Copa Paulista. O jogo será realizado no sábado (5), na Rua Javari.

Ficha técnica:

Local: Anacleto Campanella, em São Caetano

Árbitro: Anderson Faustino Cordeiro

Auxiliares: Mauro André de Freitas e Alex Alexandrino

Quarto árbitro: Paulo Nogueira Pinho Junior

Público: 412

Renda: R$ 1.770,00

São Caetano: Paes; Alex Reinaldo, Sandoval, Eduardo Luiz e Bruno Recife; Esley, Régis(Léo Jaime), Ferreira (Daniel Bueno) e Daniel Costa(Paulo Vinicius); Carlão e Ermínio

Técnico: Luís Carlos Martins

Nacional: Felipe Lacerda; Thiago Cunha, Rodrigo, Jeferson e Caio; Murilo (Thiago Santos), Jadson, Emerson Mi e Negueba (Naldinho); Bruno Xavier e Lacecio (Ademir)