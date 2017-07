Rock e pagode darão o tom inicial do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, que abre nesta sexta-feira (28), segue até domingo e volta nos dias 4, 5 e 6 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (av. Prefeito Valdírio Prisco, 193). Neste fim de semana, o barulho fica por conta de Inimigos da HP e do rock clássico das bandas Ultraje a Rigor e Titãs.

Inimigos da HP se apresenta nesta sexta-feira, às 21h. Formada em 2001, a banda é composta por Sebá, Alemão, Tocha, Cebola e Gui, que trazem no repertório as músicas mais marcantes da carreira, além de algumas inéditas do DVD Revivendo Emoções, lançado no final de 2016. “O público pode esperar muita agitação e pagode da melhor qualidade. E não só pagode: somos muito ecléticos musicalmente e ficamos felizes em ver que quem vem ao nosso show recebe bem essa nossa característica”, conta o vocalista Sebá.

A banda trabalha para lançar a música Academia nas rádios, que também deve ser tocada no festival, onde se sente em casa. “Sempre nos sentimos em casa fazendo shows na região, somos recebidos com muito carinho. Já tocamos lá e adoramos a energia do evento, o público é bem variado, então estamos ansiosos”, diz Sebá ainda dá o recado. “Vamos agitar muito aí na sexta-feira, então tragam seus sapatos mais confortáveis e ‘bora’ botar pra quebrar”, avisa o vocalista.

Quem for no sábado (29) deve acompanhar um rock retrô com a banda Ultraje a Rigor, que entra no palco às 21h. Com sucessos dos anos 1980 e 1990, como Nós Vamos Invadir Sua Praia, Rebelde Sem Causa e Inútil, o grupo deve agitar o público que curtia os grandes festivais de rock de anos atrás.

No domingo (30), os Titãs fazem show às 21h. A banda promete trazer sucessos dos últimos 35 anos de carreira, como Epitáfio, É Preciso Saber Viver, Família e Porque eu Sei que É Amor. “Vamos levar um pouco de tudo, sucessos, canções emblemáticas, rocks ensandecidos e um pouco do material inédito que vai compor a Ópera Rock que estamos trabalhando”, conta o guitarrista Tony Bellotto.

O guitarrista acredita que voltar à região é relembrar os anos 1980, quando o rock uniu os corações dos amigos Titãs. “Nossa expectativa é a melhor possível, shows aos domingos costumam ser muito excitantes. O público pode esperar o melhor dos Titãs, verteremos sangue, suor e lágrimas”, garante Tony Bellotto, ao falar pelos companheiros Branco Mello e Sérgio Britto, acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mario Gabre na bateria.

Palhaço Conforto

Para quem quer fugir da música, o Palhaço Conforto se apresenta às 11h do domingo para divertir crianças e adultos, com o espetáculo de mágicas Desconforto. No palco, participa também o diretor, que tira sarro e dá pitaco nas brincadeiras do Conforto, em uma interação com o público.

Desconforto é o quadro principal de Kayê Conforto, que atua há 10 anos. “O palhaço tem uma relação de cumplicidade com as pessoas, elas riem delas mesmas com as atitudes dele”, relata o artista, que espera encontrar chocolates no camarim.

O público que quiser assistir aos shows do festival deve trocar um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) por um ingresso em qualquer ponto de troca em Ribeirão Pires: Paço; SEL (Secretaria de Esporte e Lazer); Fundo Social de Solidariedade; Secretaria de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino; CTTs (centros técnicos de treinamento da Quarta Divisão e do Jardim Caçula), todos com atendimento das 8 às 17h. Outra opção para trocar os ingressos antecipados é o Consórcio Intermunicipal, em Santo André (av. Ramiro Colleoni nº 5, Centro) das 8 às 17h.

(Colaborou Raíssa Ribeiro)