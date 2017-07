O Sesc São Caetano apresenta gratuitamente, no dia 05 de agosto (sábado), o espetáculo O Corpo da Mulher como Campo de Batalha, às 20h. A peça teatral abre o 17° Festival Cena de Teatro 2017, que foca sua programação nas mulheres realizadoras do teatro contemporâneo, com encontros com atrizes, dramaturgas, diretoras, técnicas de luz, cenografia e figurino.

O Cena de Teatro foi criado em 2000 para se configurar como um espaço complementar à formação em teatro, bem como para oferecer à comunidade a reflexão sobre o fenômeno teatral na atualidade.

O Corpo da Mulher como Campo de Batalha – Abertura do Festival Cena de Teatro

Duas mulheres, Dorra (Camila Turim) e Kate (Patricia Pichamone), encontram-se num hospital da OTAN em 1994. Estamos no fim da Guerra Bósnia, que foi o conflito mais longo e sangrento em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Durante essa guerra, o estupro foi usado com tática para destruição do inimigo étnico. Campos de estupros foram instalados em escolas e igrejas, onde mulheres eram sistematicamente estupradas. Muitas engravidavam e eram mantidas em cativeiro, tornando o aborto impossível, até que gerassem um filho fruto da violência que sofreram. Em torno de 50.000,00 mulheres foram estupradas. É nesse território político e íntimo que o texto do romeno Matéi Visniec explora os limites entre o documental e a poesia. Através das duas personagens, a peça discute a violência contra a mulher, o estupro como arma de guerra, os movimentos extremistas, o aborto e a maternidade. Não recomendado para menores de 12 anos.

Segue abaixo programação de bate-papos com profissionais do teatro:

Encontro com Atrizes – 07/08. Segunda, às 19h30

As atrizes Juliana Galdino e Patrícia Pichamone refletem sobre suas trajetórias profissionais e o papel das mulheres nas suas áreas de atuação. Livre Grátis

Encontro com Técnicas – 08/08. Terça, às 19h30

A iluminadora Aline Santini e a cenógrafa e figurinista Telumi Hellen relatam suas trajetórias profissionais e refletem sobre o papel das mulheres nas suas áreas de atuação. Livre Grátis

Encontro com Dramaturgas – 10/08. Quinta, às 19h30

As dramaturgas Gabriela Rabelo e Silvia Gomez conversam sobre o papel da mulher na dramaturgia nacional e suas experiências como autoras teatrais. Livre Grátis

Encontro com Diretoras – 11/08. Sexta, às 19h30

Encenadoras da atualidade, dentre elas Malú Bazán, repassam suas trajetórias profissionais e pensam sobre os desafios de ser uma mulher diretora teatral. Livre Grátis

Serviço

Período: 5, 7, 8, 10 e 11 de Agosto

Locais: Teatro Santos Dumont Avenida Goiás, 1.111 e Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – de segunda a sexta, 9h às 21h30, sábados e feriados, das 9h às 17h30 .

Telefone para informações: 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano.