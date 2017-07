Após a Prefeitura de São Bernardo retomar o controle dos pátios de veículos, o vereador Julinho Fuzari (PPS) atentou para a suspeita de uma “máfia” no município. O prefeito Orlando Morando (PSDB) resolveu retrucar, afirmando que tal informação não foi divulgada durante a gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Fuzari respondeu, dizendo que deu uma entrevista a um veículo da região falando sobre o assunto durante a gestão passada. Resta saber até onde vai esse novo imbróglio entre o tucano e o popular-socialista.

Paulo Serra se reúne com direção da Pirelli

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), se reuniu nesta quarta-feira (26), com a direção da Pirelli Pneus, e ouviu dos membros da empresa que haverá ampliação industrial em Santo André, ou seja, terá ampliação de empregos no setor. O tucano ainda não deu todos os detalhes sobre o assunto.

Marcos Michels revela que tomou susto com clima da Câmara

Ao ser questionado sobre o clima quente entre os vereadores de Diadema durante o primeiro semestre, o presidente da Casa, Marcos Michels (PSB), chegou a afirmar que em determinado momento tomava um susto com a postura dos colegas do Legislativo. Mas considera que isso aconteceu pela disputa do poder entre os grupos, principalmente a bancada formada pelos vereadores do PPS e do DEM.

Socialista afirmou que Márcio França será candidato a governador de qualquer jeito

Michels também disse que em reunião com o vice-governador Márcio França (PSB), o mesmo garantiu que será candidato a governador independente do posicionamento do PSDB no Estado. Lembrando que apesar de Geraldo Alckmin (PSDB) defender que França seja seu sucessor, o tucanato ainda defende uma candidatura própria. Alguns nomes são colocados como o dos prefeitos João Doria Jr. (São Paulo) e Orlando Morando (São Bernardo), e do vice-prefeito da Capital, Bruno Covas.

Nova doação de Orlando Morando

A Associação Beneficiente Shekinah, na Vila Flórida, bairro Taboão, em São Bernardo, será a nova beneficiada pela doação de parte do salário do prefeito Orlando Morando. O ato de entrega do valor de cerca de R$ 5 mil, acontecerá nesta quinta-feira (27).