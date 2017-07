No episódio desta quinta-feira (27), em Pega Pega, Athaíde não cede aos apelos de Lígia para não viajar com Ulla. Malagueta avisa a Maria Pia que Luíza entrou em uma boate. Douglas se surpreende ao ver Malagueta na boate. Júlio sente saudades da mãe. Pedrinho e Nelito planejam ajudar na reconciliação de Antônia e Júlio. Luíza avisa a Eric que decidiu voltar para a faculdade. Júlio e Antônia reatam o namoro. Eric decide vender sua casa para investir no hotel. Luíza visita Pedrinho e conta ao avô sobre seu trabalho na boate. Maria Pia e Eric chegam à boate onde Luiza trabalha.