Marca plus size estreia na Semana de Moda de NY com concurso de modelos

Pela terceira vez, uma marca Plus Size irá apresentar sua coleção na Semana de Moda de Nova York. No dia 12 de setembro, a Torrid, grife especializada em roupas femininas do tamanho 44 ao 64, irá estrear nas passarelas americanas com a semifinal da terceira edição do seu concurso de modelos.

As 10 concorrentes que irão fazer parte do casting da apresentação serão julgadas pela estilista e vencedora do ‘Project Runway’ Ashley Nell Tipton, pela maquiadora Priscilla Ono e pela modelo Candice Huffine. A terceira e última parte da competição, que começou em maio, ainda não tem data. A vencedora ganha um contrato de um ano para ser estrela das campanhas da marca.

“Como uma empresa que está comprometida em ajudar todos os consumidores a desenvolver seu estilo pessoal, sentimos que é importante mostrar a diversidade das plus size no lugar mais influente da moda”, disse Kay Hong, diretor do escritório da Torrid em Los Angeles. “Nosso objetivo é mostrar ótimas roupas combinadas com aceitação e representatividade.”