A Força do Querer: Jeiza descobre que Cândida está escondendo Amílcar em casa

Nesta quarta-feira (26), Jeiza descobre que Cândida está escondendo Amílcar em casa. Bibi comenta com Aurora sobre a surpresa de Rubinho. Dedé pede uma festa de aniversário para a mãe. Jeiza fala do show marcado por Mere Star e todos se animam. Dedé entrega os convites de sua festa para os amigos. Heleninha recebe outro cartão de Otávio. Sabiá leva Bibi para um churrasco. Ruy comenta com Joyce que Eurico quer que ela abra mão de sua parte na empresa. Silvana tenta convencer Joyce a manter seu casamento. Dedé entrega o convite de sua festa para Heleninha. Simone questiona Ivana sobre sua viagem com Cláudio. Eugênio conversa com a advogada de Joyce. Dedé lamenta com Rubinho que ninguém apareceu em sua festa. Cláudio espera Ivana no aeroporto para passar uma temporada fora do país com ele.