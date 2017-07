Neste quarta-feira (26), Leopoldina afirma ao Barão de Marescal que não irá contrariar Dom Pedro. Pedro suspeita de que Domitila esteja grávida. Libério e Cecília se reconciliam. Elvira sonha com Hugo. Joaquim pensa em fugir com Anna e Vitória novamente. Hugo se interessa pela escritura da taberna. Peter e Libério imprimem o jornal em apoio às eleições. Bonifácio desconfia da candidatura de Licurgo. Thomas exige que Domitila assine uma promissória. Bonifácio conta a Dom Pedro sobre a ameaça do Barão de Marescal. Piatã se preocupa com Jacira. Chalaça fica indignado ao descobrir que Dom Pedro assumiu seu romance com Domitila. Jacira cai desmaiada em um buraco durante uma tempestade. Diara provoca Greta. Domitila é impedida de entrar no teatro e todos aplaudem. Joaquim encontra Chalaça.