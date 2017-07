São Bernardo terá em agosto a Semana Senac de Sustentabilidade. Intitulada Descubra seu Território – de dentro para fora e de fora para dentro, a programação, composta de exposição, palestra e workshop, convida os participantes a desvendarem seus territórios de ação no mundo, a partir do lema ‘pensar global, agir local, com foco na perspectiva da sustentabilidade’.

As atividades propõem conhecer o que já existe, descobrir potenciais que podem ser explorados, bem como os desafios a serem enfrentados para desenhar o futuro ideal em termos de desenvolvimento sustentável.

Veja a programação:

1º a 31/8 – das 8 às 22h – Exposição fotográfica Olhar Animal – quando homem e os bichos encontram – 30 telas fotográficas de autoria do artista Márcio Campelo, que retratam a fauna brasileira – da caatinga ao serrado – capturadas no Parque Municipal de Maceió, Goiás e Mato Grosso do Sul.

2/8 – das 19h30 às 21h30 – Cine Debate – Travessias, com exibição de documentário e discussão sobre o cotidiano dos moradores do Pós – Balsa da região.

3/8 – das 19h30 à 21h30 – Palestra: Soluções Sustentáveis – um bate-papo sobre como a aplicação de ferramentas da gestão ambiental tradicionalmente trabalhadas no mercado contribuem para o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis nas atividades, produtos ou serviços das organizações.

4/8 – das 19h30 às 21h – Workshop: Como Construir uma Composteira – o passo a passo para a construção de uma composteira com a docente Caroline De Bianchi Tocchet, especialista em Ciências Biológicas e consultora ambiental.

Com exceção da exposição fotográfica, que fica disponível para visitação durante todo o horário de funcionamento da unidade, a participação nas demais atividades está atrelada à inscrição prévia no portal www.sp.senac.br/sbcampo ou presencialmente no Senac São Bernardo. Todas as atividades são gratuitas.