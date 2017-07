Malhação: Deco aparece na lanchonete de Roney e Tonico surpreende a mãe

Deco (Pablo Morais) aparece de surpresa na porta da lanchonete para encontrar Keyla (Gabriela Medvedovski). Sem imaginar, a gata desce com Tonico no colo para a balada junina, mas o baby está inquieto no colo da mãe:

“Contando ninguém acredita! Até parece que você não quer que eu vá nessa festa. Eu vou casar com o Tato, Tonico. Não é isso que você quer?”.

No meio do caminho, o pequeno surpreende a mãe, que não acredita no que ouve: “Papa…”

Que dia, hein Key! Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 25/7.