Neste sábado (22/07), Zeca reclama das flores recebidas por Jeiza. Cirilo questiona se Caio tem algum interesse em Jeiza. Ivana se incomoda com uma mulher que se insinua para Cláudio em uma festa. Simone incentiva Amaro a falar com Anita. Ruy reclama com Ritinha por tentar impor sua cultura para Joyce. Silvana consegue enganar Eurico novamente. Anita leva Cibele, embriagada, para casa. Rubinho pede para Bibi levar um recado para um traficante. Heleninha convence Eugênio a tentar agradar Joyce. Irene teme que Otávio volte ao convívio da família Garcia. Aurora pede para Bibi não cumprir o pedido de Rubinho. Bibi discute com Caio. Abel lamenta o sumiço da mãe de Zeca. Silvana e Eurico veem Biga e Nonato como Elis Miranda na rua. Ruy fala para Eugênio que levará Joyce a um restaurante e Mira conta para Irene. Irene vai ao encontro de Joyce no restaurante.